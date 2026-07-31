Dnevni horoskop, Vaga, 31. 07. 2026.

Ljubav: Bit će uspostavljena ravnoteža nakon razdoblja emotivne nesigurnosti. Jedna osoba pokazat će više osjećaja nego što se od nje očekivalo. Slobodnim Vagama bit će ponuđen susret koji će djelovati slučajno, premda će biti dugo pripreman. U vezama će biti donesena odluka koja će smanjiti napetost i vratiti bliskost.

Posao: Bit će potrebno posredovati između suprotstavljenih mišljenja. Diplomatičnost će biti nagrađena, ali će dio odgovornosti nepravedno biti prebačen na vas. Novi poslovni kontakt mogao bi otvoriti vrata projektu koji još nije javno predstavljen. Financijska odluka bit će odgođena dok ne budu poznate sve okolnosti.

Zdravlje: Bit će osjetljiva ravnoteža između aktivnosti i odmora. Donji dio leđa i bubrezi mogli bi reagirati na umor ili nedovoljan unos tekućine. Psihičko rasterećenje bit će povezano s rješavanjem jednog odnosa. Pred kraj dana bit će osjetno više lakoće i unutarnjeg sklada.