Dnevni horoskop, Strijelac, 31. 07. 2026.

Ljubav: Bit će probuđena želja za promjenom, putovanjem ili izlaskom iz ustaljene rutine. U odnosima će biti traženo više prostora, ali i više iskrenosti. Slobodnim Strijelcima bit će omogućen susret s osobom drukčijeg porijekla, pogleda ili životnog stila. Jedan spontani događaj mogao bi prerasti u uzbudljivu ljubavnu priču.

Posao: Bit će otvorena prilika koja dolazi izvan uobičajenog kruga suradnika. Plan koji je ranije bio odbačen mogao bi ponovno biti razmotren. U financijama će biti prisutna sklonost brzom trošenju zbog osjećaja da će se novac lako nadoknaditi. Važna odluka bit će povezana s putovanjem, učenjem ili novim tržištem.

Zdravlje: Bit će prisutna dobra tjelesna energija, ali i nemir koji će otežavati zadržavanje na jednom mjestu. Kukovi, bedra ili donji dio leđa mogli bi biti osjetljiviji nakon većeg napora. Umor će se pojaviti tek kada se ritam konačno uspori. Kasniji dio dana donijet će dobro raspoloženje i osjećaj slobode.