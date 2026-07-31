Dnevni horoskop, Jarac, 31. 07. 2026.

Ljubav: Bit će postavljeno ozbiljno pitanje o budućnosti jednog odnosa. Osjećaji će biti pokazani djelima, dok će riječi ostati odmjerene. Slobodnim Jarcima mogla bi se približiti osoba koja je poslovno povezana s njima ili djeluje vrlo ambiciozno. Ono što započne nenametljivo moglo bi imati dugotrajan značaj.

Posao: Bit će završena važna faza projekta ili pregovora. Odgovornost koja je dugo nošena bez priznanja napokon će biti uočena. Financijska odluka bit će donesena hladne glave, čime će biti izbjegnut nepotreban gubitak. Jedna osoba na višem položaju pokazat će da pomno prati rezultate.

Zdravlje: Bit će naglašena potreba za odmorom kostiju, zglobova i kralježnice. Tijelo će podsjetiti na posljedice dugotrajnog opterećenja ili nepravilnog položaja. Emocionalna iscrpljenost mogla bi biti pogrešno protumačena kao tjelesna slabost. Navečer će biti postignut mir nakon rješavanja važne obveze.