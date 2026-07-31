Dnevni horoskop, Ribe, 31. 07. 2026.

Ljubav: Bit će pojačana intuicija, pa će se neizgovoreni osjećaji lako prepoznati. U odnosima će biti stvoren prostor za nježnost, oprost ili ponovno povezivanje. Slobodnim Ribama mogla bi se približiti osoba koja nosi romantičnu, ali pomalo nedokučivu energiju. Jedan san, znak ili slučajan susret imat će posebno značenje.

Posao: Bit će pronađeno kreativno rješenje za problem koji se činio nerješivim. Rad u tišini donijet će više uspjeha od otvorenog dokazivanja. Postojat će mogućnost pogrešne procjene nečijih obećanja, osobito ako nisu potkrijepljena jasnim dogovorom. Financije će se postupno stabilizirati nakon razdoblja neizvjesnosti.

Zdravlje: Bit će pojačana osjetljivost na atmosferu, ljude i promjene raspoloženja u okolini. Umor bi mogao biti posljedica preuzimanja tuđih briga i emocija. Stopala, san i imunitet zahtijevat će više pažnje nego inače. Krajem dana bit će vraćen osjećaj unutarnjeg mira i povezanosti sa sobom.