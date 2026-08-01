Dnevni horoskop, Ovan, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda bit će otkriveno ono što se već neko vrijeme skriva iza suzdržanih pogleda i nedovršenih rečenica. U postojećim odnosima bit će probuđena strast, ali će istodobno biti otvoreno pitanje povjerenja. Slobodnim Ovnovima mogao bi biti poslan neočekivan znak osobe koja ih promatra iz prikrajka.

Posao: Iako će poslovne obveze biti privremeno potisnute, u mislima će se oblikovati plan koji bi uskoro mogao donijeti veći napredak. Bit će prepoznato gdje je energija dosad bila nepotrebno rasipana. Jedna financijska informacija mogla bi promijeniti način na koji će biti promatrana buduća suradnja.

Zdravlje: Pojačana energija bit će praćena povremenim nemirom i poteškoćama s opuštanjem. Tijelu će biti potrebna ravnoteža između kretanja i kvalitetnog odmora. Do nedjelje bi mogla biti vraćena snaga koja je tijekom prethodnih dana bila oslabljena.

Snovi i vizije: Snovi će biti ispunjeni simbolima vatre, brzine i otvorenih vrata. Kroz njih bi mogla biti najavljena odluka koja će uskoro morati biti donesena. Posebnu važnost imat će prizor koji se ponovi više puta ili ostane jasno zapamćen nakon buđenja.