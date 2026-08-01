Dnevni horoskop, Djevica, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda bit će analizirana svaka riječ, pogled i promjena ponašanja bliske osobe. Ono što je djelovalo zbunjujuće moglo bi biti razjašnjeno kroz sasvim običan razgovor. Slobodnim Djevicama mogla bi biti predstavljena osoba koja neće odgovarati uobičajenim očekivanjima, ali će pobuditi znatiželju.

Posao: U mislima će biti složen plan koji bi tijekom kolovoza mogao donijeti veću učinkovitost i sigurnost. Bit će uočen propust koji se još može ispraviti prije nego što prouzroči ozbiljnije posljedice. Jedan koristan podatak mogao bi biti dobiven od osobe od koje se to najmanje očekuje.

Zdravlje: Probava i živčani sustav mogli bi osjetljivije reagirati na stres i promjenu rutine. Umor će biti ublažen tek kada se misli prestanu neprestano vraćati na neriješene obveze. Tijekom nedjelje moglo bi biti primijećeno poboljšanje općeg raspoloženja.

Snovi i vizije: Snovi će sadržavati detalje, brojeve, dokumente ili predmete koji naizgled nemaju posebno značenje. Ipak, jedan bi se detalj mogao pokazati važnim tijekom sljedećeg tjedna. Kroz noćne slike bit će naglašeno ono što je u stvarnosti već primijećeno, ali još nije svjesno prihvaćeno.