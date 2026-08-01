Dnevni horoskop, Rak, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će tijekom vikenda biti duboke, a ono što je dugo bilo potiskivano moglo bi konačno biti pokazano. U obiteljskim i partnerskim odnosima bit će otvorena tema koja je ranije izazivala nelagodu. Slobodnim Rakovima mogla bi biti probuđena čežnja za osobom uz koju se nekada osjećala posebna bliskost.

Posao: Razmišljanja će biti usmjerena prema sigurnosti i budućim financijskim potezima. Bit će primijećeno da se jedna situacija razvija u povoljnijem smjeru nego što je bilo očekivano. Iza kulisa bi mogla biti pripremana odluka koja će uskoro utjecati na profesionalni status.

Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana, osobito na promjene raspoloženja ljudi iz neposredne okoline. Umor bi se mogao pojaviti kao posljedica emocionalnog opterećenja, a ne fizičkog napora. U nedjelju će biti lakše obnovljena unutarnja stabilnost i osjećaj zaštićenosti.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s vodom, obitelji, starim kućama ili osobama kojih više nema u svakodnevnom životu. Kroz njih bi mogla biti donesena utjeha ili objašnjenje nekog davnog događaja. Posebno snažan osjećaj mogao bi se pojaviti neposredno prije buđenja.