Dnevni horoskop, Lav, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Pažnja će biti usmjerena prema Lavovima, ali neće svaka gesta biti iskrena kao što će se činiti. U postojećim odnosima bit će probuđena potreba za potvrdom i otvorenim pokazivanjem osjećaja. Slobodnim Lavovima mogao bi se dogoditi susret koji će započeti razigrano, a nastaviti se mnogo ozbiljnije.

Posao: Jedan talent ili raniji uspjeh ponovno će biti spomenut i stavljen u središte pozornosti. Bit će stvorena mogućnost da se ostavi snažan dojam na osobu koja ima utjecaj. Ipak, bit će otkriveno da se iza pohvale skriva i očekivanje većeg angažmana.

Zdravlje: Vitalnost će biti snažna, ali bi mogla biti iscrpljena pretjeranim društvenim aktivnostima. Tijelu će biti potreban kvalitetniji odmor nego što će se u početku činiti. Osjetljivost srca, leđa ili krvnog tlaka mogla bi biti pojačana kod osoba sklonih takvim tegobama.

Snovi i vizije: Snovi će biti raskošni, dramatični i ispunjeni pozornicama, svjetlom ili velikim okupljanjima. Kroz njih bi mogla biti prikazana potisnuta želja za priznanjem. Jedan simbol zlata ili sunca mogao bi najaviti razdoblje u kojem će biti vraćeno izgubljeno samopouzdanje.