Dnevni horoskop, Škorpion, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Intenzitet osjećaja bit će pojačan, a skrivena istina mogla bi izaći na površinu bez prethodne najave. U postojećim odnosima bit će testirana granica između bliskosti i kontrole. Slobodnim Škorpionima mogao bi se dogoditi magnetičan susret koji neće biti lako zaboravljen.

Posao: U pozadini će biti vođeni razgovori koji bi uskoro mogli promijeniti raspored moći. Bit će prepoznato tko djeluje iskreno, a tko prvenstveno štiti vlastite interese. Jedna financijska prilika mogla bi se pojaviti tek nakon što se zatvori poglavlje koje je dugo ostalo nedovršeno.

Zdravlje: Organizam će tražiti oslobađanje od nakupljenog stresa i emocionalnog pritiska. Moguće su oscilacije energije, od izrazite snage do iznenadnog umora. Do kraja nedjelje mogla bi biti obnovljena unutarnja stabilnost i snažniji osjećaj kontrole.

Snovi i vizije: Snovi će biti duboki, simbolični i ponekad uznemirujuće jasni. Mogle bi se pojaviti zmije, podzemni prostori, zaključane sobe ili osobe iz prošlosti. Jedan san mogao bi razotkriti pravi razlog nelagode koja je posljednjih dana ostajala bez objašnjenja.