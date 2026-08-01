Dnevni horoskop, Vaga, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: U odnosima će biti uspostavljena ravnoteža, ali tek nakon kratkog razdoblja emocionalne neizvjesnosti. Jedna gesta pomirenja mogla bi promijeniti atmosferu i vratiti osjećaj bliskosti. Slobodnim Vagama bit će otvorena mogućnost susreta preko prijatelja, proslave ili kulturnog događanja.

Posao: Bit će razmatrana suradnja koja na prvi pogled djeluje vrlo skladno. Ipak, tijekom vikenda mogla bi biti uočena razlika između lijepih obećanja i stvarnih mogućnosti. Financijski razgovor koji uskoro slijedi bit će povoljniji ako se prethodno razjasne sva očekivanja.

Zdravlje: Tjelesna ravnoteža bit će povezana s emocionalnim stanjem više nego inače. Moguća je osjetljivost donjeg dijela leđa, bubrega ili kože. Mirniji ritam u nedjelju donijet će vidljivo olakšanje i svježiji izgled.

Snovi i vizije: U snovima će se pojavljivati zrcala, parovi, raskrižja ili neobično uređeni prostori. Kroz te simbole bit će prikazana odluka koja se više neće moći odgađati. Lik nepoznate osobe mogao bi predstavljati dio osobnosti koji tek treba biti prihvaćen.