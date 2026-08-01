Dnevni horoskop, Jarac, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će biti pokazivane suzdržano, ali će njihova dubina biti očita kroz postupke. U postojećim odnosima bit će otvoreno pitanje odgovornosti, zajedničkih obveza ili dugoročnih planova. Slobodnim Jarcima mogla bi se približiti osoba ozbiljnog držanja, iza kojeg se krije snažna privlačnost.

Posao: Tijekom vikenda bit će razmatrane odluke koje se tiču statusa, financija ili buduće sigurnosti. Jedan dugotrajan napor mogao bi uskoro biti službeno priznat. Ipak, bit će potrebno pričekati još jednu potvrdu prije nego što se plan bude mogao smatrati dovršenim.

Zdravlje: Umor nakupljen tijekom prethodnih dana mogao bi se osjetiti u kostima, zglobovima ili leđima. Tijelo će sporije vraćati snagu, ali će se stanje postupno popravljati. Nedjelja će donijeti osjećaj veće čvrstoće i psihičke sabranosti.

Snovi i vizije: Snovi će sadržavati planine, stepenice, stare građevine ili autoritativne osobe. Kroz njih će biti prikazana prepreka koja se može savladati, ali ne prečacem. Jedna vizija mogla bi upozoriti da se uspjeh približava sporije nego što se želi, ali sigurnije nego što se pretpostavlja.