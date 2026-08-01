Dnevni horoskop, Strijelac, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Vikend će donijeti potrebu za slobodom, ali i želju da se osjećaji podijele bez ograničenja. U postojećim odnosima mogla bi biti pokrenuta tema putovanja, zajedničkih planova ili promjene svakodnevice. Slobodnim Strijelcima bit će omogućeno poznanstvo s osobom koja dolazi iz drukčijeg okruženja.

Posao: Nova ideja mogla bi biti povezana s obrazovanjem, putovanjem, medijima ili suradnjom na daljinu. Bit će osjetno da se profesionalni horizont širi, iako konačni rezultati još neće biti vidljivi. Jedna vijest tijekom nedjelje mogla bi potaknuti ozbiljnije razmišljanje o promjeni smjera.

Zdravlje: Energija će biti promjenjiva, ali će se brzo obnavljati kroz kretanje i boravak na otvorenom. Moguća je osjetljivost kukova, bedara ili mišića zbog pretjerane aktivnosti. Psihičko rasterećenje bit će snažnije od fizičkog umora.

Snovi i vizije: Snovi će biti povezani s dalekim mjestima, nepoznatim jezicima, cestama ili letovima. Kroz njih bi mogla biti najavljena prilika koja dolazi izvan uobičajenog kruga ljudi. Jedna će slika ostaviti snažan osjećaj da se približava važna promjena.