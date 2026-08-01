Dnevni horoskop, Ribe, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Romantična atmosfera bit će snažna, ali bi granica između želja i stvarnosti mogla postati zamagljena. U postojećim odnosima bit će osjetljivo prepoznato ono što druga osoba ne uspijeva izgovoriti. Slobodnim Ribama mogao bi biti vraćen osjećaj povezanosti s osobom koja se već pojavila u njihovim mislima ili snovima.

Posao: Intuicija će biti važnija od uobičajenih analiza, osobito kada je riječ o novoj suradnji. Bit će uočeno da jedna poslovna priča nije sasvim onakva kakvom se predstavlja. Kreativna ideja mogla bi dobiti oblik koji će uskoro privući pažnju utjecajne osobe.

Zdravlje: Osjetljivost na atmosferu, ljude i promjene vremena bit će pojačana. Umor bi mogao nastati zbog emocionalnog upijanja tuđih raspoloženja. Tijekom nedjelje bit će vraćena energija kroz mir, san i udaljavanje od svakodnevne buke.

Snovi i vizije: Snovi će biti izrazito živopisni i mogli bi djelovati stvarnije od uobičajenih noćnih slika. Pojavljivat će se voda, glazba, preminule osobe ili mjesta koja nikada nisu posjećena. Jedan san mogao bi donijeti odgovor na pitanje koje dugo nije bilo izgovoreno naglas.