Dnevni horoskop, Vodenjak, 01. i 02. 08. 2026.

Ljubav: Neočekivani preokret mogao bi promijeniti dinamiku jednog odnosa. Ono što je dosad bilo definirano kao prijateljstvo moglo bi poprimiti drukčiji emocionalni ton. U vezama će biti traženo više prostora, ali će istodobno biti otkrivena nova razina povezanosti.

Posao: Originalna ideja mogla bi se pojaviti u trenutku kada poslovne teme uopće ne budu u prvom planu. Bit će prepoznata mogućnost povezivanja s osobama koje razmišljaju nekonvencionalno. Jedna tehnološka, medijska ili kreativna prilika mogla bi biti najavljena tijekom nedjelje.

Zdravlje: Živčani sustav bit će osjetljiv na buku, gužvu i preveliku količinu informacija. Moguća je napetost u nogama, gležnjevima ili cirkulaciji. Nakon povlačenja iz preintenzivnog okruženja bit će brzo vraćen osjećaj lakoće.

Snovi i vizije: Snovi će biti neobični, futuristički i ispunjeni simbolima koje neće biti lako odmah protumačiti. Mogli bi se pojavljivati električna svjetla, nepoznati gradovi ili susreti s osobama koje djeluju poznato, iako nikada nisu viđene. Jedna vizija mogla bi se kasnije pokazati iznenađujuće proročanskom.