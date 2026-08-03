Dnevni horoskop, Blizanci, 03. 08. 2026.

Ljubav: Bit će izgovorene riječi koje će promijeniti način na koji se promatra jedan odnos. Privlačnost će biti snažna, ali će iza nje ostati nekoliko neodgovorenih pitanja. Slobodnim Blizancima bit će omogućeno zanimljivo poznanstvo kroz poruku, posao ili neočekivani susret.

Posao: Bit će primljena informacija koja će zahtijevati brzu prilagodbu. U poslovnom okruženju bit će pokrenuta rasprava, ali će upravo iz nje proizaći korisno rješenje. Financijski planovi bit će izmijenjeni zbog prilike koja će se pojaviti iznenada.

Zdravlje: Bit će prisutna mentalna napetost i pojačana potreba za kretanjem. Koncentracija će povremeno biti raspršena zbog prevelikog broja misli. Pred kraj dana bit će uspostavljena bolja ravnoteža između aktivnosti i odmora.