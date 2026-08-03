Dnevni horoskop, Bik, 03. 08. 2026.

Ljubav: Bit će stvorena prilika za smirivanje napetosti koja se nakupila tijekom prethodnih dana. U partnerskom odnosu bit će pokazano više razumijevanja nego što se očekivalo. Slobodnim Bikovima u misli će se vratiti osoba s kojom priča nikada nije dobila pravi završetak.

Posao: Bit će potvrđeno da strpljenje ipak donosi konkretne rezultate. Poslovni razgovor odvijat će se sporije, ali će njime biti postavljeni čvrsti temelji za budućnost. Novac će pristizati uredno, iako će se očekivana veća uplata još kratko zadržati.

Zdravlje: Bit će naglašena osjetljivost vrata, ramena i leđa. Umor će biti posljedica dugotrajnog unutarnjeg pritiska, a ne samo fizičkog napora. U drugom dijelu dana bit će vraćen osjećaj stabilnosti i snage.