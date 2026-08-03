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Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Škorpion, 03. 08. 2026.
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Ljubav: Bit će probuđena snažna strast, ali će istodobno biti pojačana i potreba za kontrolom. U odnosima će biti otkriveno ono što se pokušavalo prikriti iza neodređenih odgovora. Slobodnim Škorpionima bit će poslana poruka koja će ponovno otvoriti priču za koju se vjerovalo da je završena.

Posao: Bit će povučena važna granica prema osobi koja je pokušavala nametnuti svoje uvjete. Jedan će poslovni potez biti proveden tiho, ali će imati dugoročne posljedice. Financijska situacija bit će poboljšana zahvaljujući odlučnosti i dobrom osjećaju za pravi trenutak.

Zdravlje: Bit će prisutna velika unutarnja snaga, ali i sklonost potiskivanju umora. Organizam će tražiti više sna i manje emocionalnih krajnosti. Krajem dana bit će osjetno popuštanje napetosti koja se dugo zadržavala.

Dnevni Horoskop škorpion

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