Dnevni horoskop, Lav, 03. 08. 2026.

Ljubav: Bit će privučena pažnja osobe koja neće lako otkriti svoje stvarne osjećaje. U postojećim odnosima bit će zatraženo više iskrenosti, a površni odgovori više neće biti prihvaćeni. Jedan neočekivani trenutak nježnosti promijenit će raspoloženje cijelog dana.

Posao: Bit će pružena prilika da se sposobnosti pokažu pred važnim ljudima. Odgovornost će biti povećana, ali će s njom doći i mogućnost većeg utjecaja. Financijski dobitak bit će moguć kroz dodatni posao, proviziju ili ranije dogovorenu isplatu.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna vitalnost, ali će organizam tražiti redovitiji odmor. Moguća će biti kratkotrajna iscrpljenost zbog ubrzanog tempa. Dobro raspoloženje bit će vraćeno čim se smanji pritisak vanjskih obveza.