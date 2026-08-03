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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 03. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 03. 08. 2026.
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Ljubav: Bit će privučena pažnja osobe koja neće lako otkriti svoje stvarne osjećaje. U postojećim odnosima bit će zatraženo više iskrenosti, a površni odgovori više neće biti prihvaćeni. Jedan neočekivani trenutak nježnosti promijenit će raspoloženje cijelog dana.

Posao: Bit će pružena prilika da se sposobnosti pokažu pred važnim ljudima. Odgovornost će biti povećana, ali će s njom doći i mogućnost većeg utjecaja. Financijski dobitak bit će moguć kroz dodatni posao, proviziju ili ranije dogovorenu isplatu.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna vitalnost, ali će organizam tražiti redovitiji odmor. Moguća će biti kratkotrajna iscrpljenost zbog ubrzanog tempa. Dobro raspoloženje bit će vraćeno čim se smanji pritisak vanjskih obveza.

Dnevni Horoskop Lav

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