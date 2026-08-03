Dnevni horoskop, Rak, 03. 08. 2026.

Ljubav: Bit će otvorena vrata većoj emocionalnoj bliskosti, ali će najprije biti potrebno srušiti zid šutnje. Partnerove namjere bit će jasnije pokazane djelima nego riječima. Slobodnim Rakovima bit će vraćena nada kroz susret koji će djelovati poznato i neobično u isto vrijeme.

Posao: Bit će završena obveza koja je dugo stvarala osjećaj opterećenja. U poslovnim odnosima bit će primijećena nečija promjena ponašanja, a pravi razlog ostat će još neko vrijeme skriven. Financijska sigurnost bit će sačuvana zahvaljujući ranije donesenoj razumnoj odluci.

Zdravlje: Bit će naglašena osjetljivost želuca i probavnog sustava. Emocionalna napetost mogla bi se odraziti na kvalitetu sna i razinu energije. Mirniji ritam u večernjim satima donijet će vidljivo olakšanje.