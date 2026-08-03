Dnevni horoskop, Vaga, 03. 08. 2026.

Ljubav: Bit će uspostavljena ravnoteža u odnosu koji je posljednjih dana bio obilježen nerazumijevanjem. Nečije će emocije biti otkrivene u trenutku kada se to najmanje očekuje. Slobodnim Vagama bit će ponuđena prilika za susret koji će započeti ležerno, ali neće ostati bez dubljeg značenja.

Posao: Bit će potrebno birati između sigurnog rješenja i privlačne, ali neizvjesne mogućnosti. U razgovorima će biti postignut važan kompromis kojim će se izbjeći veći sukob. Financijski planovi bit će povezani s odlukom druge osobe ili institucije.

Zdravlje: Bit će osjetna promjenjiva razina energije tijekom dana. Napetost će se najviše skupljati u donjem dijelu leđa i području bubrega. Večer će donijeti mirnije raspoloženje i osjećaj emocionalnog rasterećenja.