Dnevni horoskop, Jarac, 03. 08. 2026.

Ljubav: Bit će ublažena emocionalna udaljenost koja je nastala zbog obveza i nedostatka vremena. U odnosu će biti pokazana odanost na tih, ali vrlo konkretan način. Slobodnim Jarcima bit će privučena osoba koja djeluje ozbiljno, pouzdano i pomalo tajanstveno.

Posao: Bit će potvrđen autoritet koji je izgrađivan strpljivo i bez velikih riječi. Jedan će razgovor s nadređenom ili utjecajnom osobom imati veće značenje nego što će se isprva činiti. Financijska sigurnost bit će ojačana kroz dugoročan dogovor ili pametno raspoređene obveze.

Zdravlje: Bit će osjetna napetost u kostima, zglobovima ili kralježnici. Iscrpljenost će se pojaviti kao posljedica dugotrajnog osjećaja odgovornosti. U večernjim satima bit će vraćen osjećaj kontrole i unutarnje čvrstoće.