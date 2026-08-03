Dnevni horoskop, Strijelac, 03. 08. 2026.

Ljubav: Bit će otvoren prostor za iskreniji i slobodniji odnos. Partnerstvo će biti osvježeno zajedničkim planom, putovanjem ili razgovorom o budućnosti. Slobodnim Strijelcima bit će omogućeno poznanstvo s osobom koja dolazi iz drukčijeg okruženja ili ima potpuno drukčiji pogled na život.

Posao: Bit će predstavljena ideja koja će u početku izazvati podijeljene reakcije. Upornost će omogućiti da se njezina vrijednost ipak prepozna. Financijska prilika bit će povezana s učenjem, putovanjem, internetom ili suradnjom s udaljenim ljudima.

Zdravlje: Bit će pojačana potreba za fizičkom aktivnošću i boravkom na otvorenom. Umor će se pojaviti samo ako se preuzme previše obveza u kratkom vremenu. Raspoloženje će biti stabilnije nakon promjene okoline ili prekida svakodnevne rutine.