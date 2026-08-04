Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 04. 08. 2026.
Ljubav: Romantična energija postaje snažnija i donosi zanimljive emotivne susrete. Postojeći odnosi mogu biti obogaćeni nježnijim pristupom. Privlačnost prema osobi koja donosi mir i stabilnost može se povećati. Ljubavne odluke dolaze iz srca.
Posao: Suradnje i dogovori imaju važnu ulogu u poslovnim događanjima. Moguće je ostvarenje kompromisa koji donosi dugoročnu korist. Kreativne sposobnosti bit će posebno istaknute. Poslovni odnosi postaju kvalitetniji.
Zdravlje: Ravnoteža postaje ključna za dobro osjećanje. Napetosti iz prethodnog razdoblja polako se smanjuju. Povećava se osjećaj lakoće i zadovoljstva. Pozitivna energija dolazi kroz sklad s okolinom.
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