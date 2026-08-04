Dnevni horoskop, Rak, 04. 08. 2026.

Ljubav: Osjećaji postaju dublji, a potreba za emocionalnom bliskošću izraženija. U postojećim odnosima mogu se dogoditi trenuci velikog razumijevanja. Netko iz prošlosti mogao bi ponovno probuditi određene emocije. Romantična atmosfera bit će posebno naglašena.

Posao: Na radnom mjestu dolazi do razdoblja u kojem se cijeni predanost i odgovornost. Nevidljivi trud mogao bi konačno biti zamijećen. Otvaraju se mogućnosti za napredovanje ili nove poslovne uloge. Financijske odluke postaju promišljenije.

Zdravlje: Emocionalna ravnoteža snažno utječe na opće stanje. Oslobađanje od starih briga donosi osjećaj olakšanja. Povećava se potreba za mirom i obnovom energije. Tijelo pozitivno reagira na promjene raspoloženja.