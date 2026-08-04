Dnevni horoskop, Bik, 04. 08. 2026.

Ljubav: Emocionalna stabilnost dolazi u prvi plan i donosi osjećaj sigurnosti. U odnosima će se otkrivati skrivene želje i neizgovorene misli. Moguće je stvaranje snažnije povezanosti kroz iskrene razgovore. Nova poznanstva mogu ostaviti snažan dojam.

Posao: Poslovne prilike dolaze kroz strpljenje i ranije uloženi trud. Vrijednost rada bit će jasnije prepoznata, a određeni projekti mogu krenuti prema završnoj fazi. Financijski planovi dobivaju čvršće temelje. Stabilnost postaje glavna tema ovog razdoblja.

Zdravlje: Tijelo traži ravnotežu između obaveza i opuštanja. Osjećaj smirenosti može biti izraženiji nego prethodnih dana. Unutarnja snaga postupno se obnavlja. Blagotvoran utjecaj donose trenuci posvećeni odmoru i regeneraciji.