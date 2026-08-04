Dnevni horoskop, Ovan, 04. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom području otvaraju se vrata iskrenijih emocija i dubljih spoznaja. Moguće je da će se postojeći odnosi obogatiti novim razumijevanjem i toplinom. Slobodni Ovnovi mogli bi biti privučeni osobom koja donosi osjećaj sigurnosti i uzbuđenja. Prošle emocionalne priče polako gube svoj utjecaj.

Posao: Na poslovnom planu primjećuje se razdoblje ubrzanih promjena i novih mogućnosti. Kreativne ideje bit će posebno istaknute, a trud iz prethodnog razdoblja mogao bi biti prepoznat. Financijska slika postaje jasnija kroz odluke koje su već donesene. Ambicija i upornost donose vidljive rezultate.

Zdravlje: Energetska razina bit će promjenjiva, ali će se pronaći ravnoteža između aktivnosti i odmora. Organizam će pokazivati znakove oslobađanja od nakupljenog stresa. Veća povezanost sa sobom donosi osjećaj unutarnjeg mira. Pozitivne promjene primjećuju se kroz male svakodnevne navike.