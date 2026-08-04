Dnevni horoskop, Djevica, 04. 08. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima dolazi do jasnijeg sagledavanja osjećaja. Sitni nesporazumi mogu biti zamijenjeni većim razumijevanjem. Pojavljuje se osjećaj sigurnosti koji jača povezanost. Nova emocionalna poglavlja mogu biti otvorena.

Posao: Analitičnost i preciznost donose prednost u poslovnim situacijama. Detalji koji su ranije bili zanemareni sada postaju važni. Moguće je ostvarenje ciljeva kroz strpljiv rad. Financijska stabilnost postupno se učvršćuje.

Zdravlje: Organizam ulazi u fazu veće osjetljivosti na okolinu. Primjećuje se potreba za skladnijim ritmom života. Psihičko rasterećenje donosi više energije. Obnavlja se osjećaj unutarnje ravnoteže.