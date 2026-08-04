Dnevni horoskop, Lav, 04. 08. 2026.

Ljubav: Privlačnost i karizma dolaze do izražaja, a pažnja drugih osoba može biti pojačana. U odnosima se stvaraju trenuci ispunjeni strašću i toplinom. Moguća su važna emocionalna priznanja. Ljubavna situacija dobiva snažniji intenzitet.

Posao: Kreativnost postaje najjači poslovni adut. Projekti povezani s osobnim izražavanjem mogu donijeti uspjeh. Autoritet i sposobnost vođenja bit će posebno naglašeni. Novi poslovni izazovi otvaraju prostor za dokazivanje.

Zdravlje: Životna energija raste, ali se povremeno može osjetiti potreba za predahom. Unutarnje zadovoljstvo pozitivno djeluje na tijelo. Obnavlja se osjećaj snage i samopouzdanja. Harmonija između aktivnosti i odmora donosi najbolje rezultate.