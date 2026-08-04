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Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Strijelac, 04. 08. 2026.
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Ljubav: Ljubavni događaji donose osjećaj slobode i novih mogućnosti. Moguće je upoznavanje osobe koja proširuje životne vidike. U postojećim odnosima javlja se više spontanosti. Emocije dobivaju vedriji ton.

Posao: Nova ideja ili poslovni kontakt može otvoriti zanimljiv pravac razvoja. Entuzijazam će biti snažan pokretač. Prilike povezane s učenjem i širenjem znanja dolaze u prvi plan. Uspjeh dolazi kroz otvorenost prema promjenama.

Zdravlje: Povećava se potreba za kretanjem i promjenom okruženja. Energija se obnavlja kroz aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Raspoloženje postaje stabilnije. Osjećaj slobode pozitivno utječe na vitalnost.

Dnevni Horoskop Strijelac

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