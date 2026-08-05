Dnevni horoskop, Rak, 05. 08. 2026.

Ljubav: Osjećaji postaju dublji, a potreba za sigurnošću izraženija. U odnosima se otkrivaju nove razine bliskosti i razumijevanja. Prošle emotivne priče donose važne zaključke. Srce se otvara prema iskrenijim oblicima povezanosti.

Posao: Intuicija pokazuje pravi smjer u poslovnim pitanjima. Neke odluke koje su dugo bile na čekanju počinju se oblikovati. Prepoznaje se vlastiti doprinos i vrijednost rada. Moguće su promjene koje donose veću stabilnost.

Zdravlje: Emocionalna ravnoteža snažno utječe na osjećaj fizičke energije. Dolazi do oslobađanja od napetosti koja se dugo nakupljala. Mirniji ritam donosi obnovu snage. Unutarnja sigurnost postaje temelj boljeg osjećaja.