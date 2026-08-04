Dnevni horoskop, Ribe, 04. 08. 2026.

Ljubav: Romantična i intuitivna energija obilježava ljubavne događaje. Osjećaji će biti izraženi snažnije nego inače. Moguće je stvaranje posebne povezanosti koja ostavlja dubok trag. Emocionalne granice postaju jasnije.

Posao: Maštovitost i osjećaj za ljude donose prednost u poslovnim situacijama. Moguće je ostvarenje ideje koja je dugo sazrijevala. Suradnje dobivaju topliju i uspješniju atmosferu. Financijski planovi postaju stabilniji.

Zdravlje: Povećava se potreba za emocionalnim skladom. Unutarnji mir pozitivno djeluje na cjelokupno stanje. Intuicija pomaže u prepoznavanju vlastitih potreba. Osjećaj obnove postaje sve snažniji.