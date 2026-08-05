FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Ribe, 05. 08. 2026.
×
Foto:

Ljubav: Intuicija snažno otkriva skrivene emocije i neizgovorene želje. Ljubavni odnosi dobivaju nježniju i dublju atmosferu. Prošlost donosi važne uvide koji pomažu razumijevanju sadašnjosti. Osjećaj povezanosti postaje naglašen.

Posao: Kreativnost i mašta donose rješenja za složene situacije. Poslovne prilike mogu se pojaviti kroz neočekivane kontakte. Važne odluke dolaze nakon razdoblja razmišljanja. Postupno se otvara put prema novim mogućnostima.

Zdravlje: Osjetljivost na okolinu je pojačana, ali donosi veću svijest o vlastitom stanju. Emocionalno oslobađanje donosi olakšanje. Energija se obnavlja kroz mir i sklad. Unutarnja ravnoteža postaje ključna tema dana.

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Regionalni portali
Izdvojeno