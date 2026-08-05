Dnevni horoskop, Strijelac, 05. 08. 2026.

Ljubav: Nova iskustva unose svježinu u emotivni život. Osjećaj slobode i iskrenosti postaje važan dio odnosa. Moguća su zanimljiva poznanstva i neobični susreti. Ljubavne okolnosti dobivaju vedriji ton.

Posao: Pojavljuju se mogućnosti povezane s učenjem, putovanjima ili novim projektima. Entuzijazam postaje pokretačka snaga. Poslovne granice počinju se širiti. Nove ideje mogu donijeti značajan napredak.

Zdravlje: Povećava se potreba za kretanjem i promjenom rutine. Životna energija raste kroz aktivnost i optimizam. Psihičko stanje postaje stabilnije. Osjećaj slobode pozitivno djeluje na cijeli organizam.