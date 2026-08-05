Dnevni horoskop, Škorpion, 05. 08. 2026.

Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i mijenjaju postojeću dinamiku odnosa. Intenzitet osjećaja postaje snažniji nego prije. Otkrivaju se skrivene istine koje donose oslobađanje. Ljubavna priča dobiva novu dimenziju.

Posao: Usmjerenost i odlučnost donose prednost u važnim situacijama. Pokazuju se prilike za transformaciju postojećeg poslovnog položaja. Financijski interesi postaju jasnije definirani. Snaga karaktera pomaže u ostvarivanju ciljeva.

Zdravlje: Dolazi do faze unutarnjeg čišćenja i emocionalnog rasterećenja. Energija se mijenja kroz oslobađanje starih opterećenja. Povećava se osjećaj psihičke snage. Obnova dolazi kroz povezanost sa sobom.