Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 05. 08. 2026.
Ljubav: Duboke emocije izlaze na površinu i mijenjaju postojeću dinamiku odnosa. Intenzitet osjećaja postaje snažniji nego prije. Otkrivaju se skrivene istine koje donose oslobađanje. Ljubavna priča dobiva novu dimenziju.
Posao: Usmjerenost i odlučnost donose prednost u važnim situacijama. Pokazuju se prilike za transformaciju postojećeg poslovnog položaja. Financijski interesi postaju jasnije definirani. Snaga karaktera pomaže u ostvarivanju ciljeva.
Zdravlje: Dolazi do faze unutarnjeg čišćenja i emocionalnog rasterećenja. Energija se mijenja kroz oslobađanje starih opterećenja. Povećava se osjećaj psihičke snage. Obnova dolazi kroz povezanost sa sobom.
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