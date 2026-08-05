Dnevni horoskop, Vaga, 05. 08. 2026.

Ljubav: Harmonija i emocionalna ravnoteža dolaze u središte pažnje. Moguće je ponovno povezivanje s osobama koje imaju posebno značenje. Ljubavne okolnosti donose osjećaj topline i bliskosti. Neke dileme konačno dobivaju jasniji odgovor.

Posao: Suradnje i dogovori imaju važnu ulogu u poslovnim događajima. Diplomatski pristup donosi pozitivne rezultate. Moguće je stvaranje novih kontakata koji imaju dugoročan značaj. Poslovna slika postaje stabilnija.

Zdravlje: Unutarnji mir postaje važan čimbenik dobrog osjećaja. Smanjuje se utjecaj stresnih situacija. Tijelo reagira pozitivno na emocionalnu ravnotežu. Osjećaj lakoće i obnove postaje izraženiji.