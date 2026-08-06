Dnevni horoskop, Blizanci, 06. 08. 2026.

Ljubav: Bit će izgovorene riječi koje će promijeniti dosadašnje shvaćanje jednog odnosa. U vezama će biti otvoreno pitanje povjerenja, ali će se istodobno pojaviti prilika za veću bliskost. Slobodnim Blizancima moglo bi biti upućeno neočekivano priznanje ili diskretan poziv na susret. Iza naizgled bezazlene komunikacije bit će skrivena mnogo dublja namjera.

Posao: Tijekom dana bit će primljeno više informacija nego što će ih biti moguće odmah obraditi. Jedna vijest povezana s kolegom, projektom ili promjenom radnih obveza izazvat će iznenađenje. Važan detalj bit će uočen tek nakon ponovnog čitanja poruke ili dokumenta. Poslovna prednost bit će ostvarena zahvaljujući brzoj procjeni situacije.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, zbog čega bi se mogla pojaviti iscrpljenost unatoč dobroj fizičkoj energiji. San bi mogao biti plići ili ispunjen živopisnim snovima. Bit će prisutna potreba za tišinom, iako će dan biti ispunjen razgovorima. Krajem dana osjećat će se jasnije rasterećenje.