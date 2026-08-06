Dnevni horoskop, Bik, 06. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom odnosu bit će naglašena potreba za sigurnošću, odanošću i jasnim dokazima osjećaja. Partnerovo ponašanje moglo bi biti protumačeno ozbiljnije nego što je bilo zamišljeno. Slobodnim Bikovima bit će privučena osoba koja djeluje mirno, ali iza čije se suzdržanosti skriva snažna emocija. Jedan slučajan susret mogao bi biti zapamćen mnogo dulje nego što se u prvi trenutak očekuje.

Posao: Financijsko pitanje bit će stavljeno u prvi plan, a određeni će trošak zahtijevati dodatnu pozornost. Poslovni dogovor mogao bi biti usporen zbog tuđeg oklijevanja ili promjene uvjeta. Ipak, stabilnost će biti sačuvana zahvaljujući ranije donesenoj odluci. Pred kraj radnog dana bit će potvrđeno da strpljenje nije bilo uzaludno.

Zdravlje: Tijelu će biti potrebna sporija izmjena aktivnosti i odmora. Osjetljivost bi mogla biti izražena u području probave ili donjeg dijela leđa. Raspoloženje će se mijenjati ovisno o atmosferi u neposrednoj okolini. Navečer će biti pronađen način za oslobađanje od nakupljene napetosti.