Dnevni horoskop, Lav, 06. 08. 2026.

Ljubav: Pažnja će biti privučena gotovo bez truda, ali neće svaka ponuđena emocija biti jednako iskrena. U partnerskim odnosima bit će probuđena strast koja je posljednjih dana bila potisnuta svakodnevnim obvezama. Slobodnim Lavovima mogao bi se približiti netko tko se dosad držao u pozadini. Jedan kompliment bit će izrečen s namjerom koja će tek naknadno postati jasna.

Posao: Bit će otvorena prilika za isticanje znanja, sposobnosti ili kreativnosti. Rezultat ranijeg rada mogao bi biti predstavljen osobama čije će mišljenje imati velik utjecaj. Moguće je manje neslaganje zbog podjele zasluga ili odgovornosti. Ipak, autoritet će biti potvrđen bez potrebe za pretjeranim dokazivanjem.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali bi mogla biti potrošena na previše različitih obveza. Tijelo će jasno pokazivati granicu između zdravog napora i iscrpljivanja. Osjetljivost bi mogla biti prisutna u području leđa ili kralježnice. Predvečer će biti vraćeno dobro raspoloženje i osjećaj osobne snage.