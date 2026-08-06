Dnevni horoskop, Djevica, 06. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavnom odnosu bit će primijećen detalj koji je drugima možda izgledao nevažan. Partnerova nedorečenost mogla bi probuditi sumnju, ali će ubrzo biti pronađeno logično objašnjenje. Slobodnim Djevicama mogao bi se približiti netko iz poslovnog ili svakodnevnog okruženja. Emocije će biti skrivene iza praktičnih pitanja i naizgled običnog razgovora.

Posao: Bit će riješen problem koji je zahtijevao preciznost i veliku koncentraciju. Tuđa pogreška mogla bi završiti među obvezama Djevice, ali će upravo time biti pokazana stručnost. Dokument, ugovor ili važna poruka zahtijevat će dodatnu provjeru. Pred kraj dana bit će dobivena potvrda da je jedan profesionalni smjer pravilno odabran.

Zdravlje: Napetost bi se mogla odraziti na probavu, san ili opću razinu energije. Um će nastaviti analizirati događaje i nakon što za tim više ne bude potrebe. Tijekom dana bit će osjetno postupno smirivanje unutarnjeg nemira. Večernji sati donijet će veću jasnoću i emocionalno olakšanje.