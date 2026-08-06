Dnevni horoskop, Škorpion, 06. 08. 2026.

Ljubav: Skrivena istina mogla bi biti otkrivena kroz nečiju reakciju, pogled ili iznenadnu tišinu. U vezama će biti pojačana strast, ali i potreba za potpunom emocionalnom iskrenošću. Slobodnim Škorpionima mogla bi se vratiti osoba čije su namjere nekada ostale nejasne. Ovaj put bit će puno teže sakriti ono što se doista osjeća.

Posao: Na radnome mjestu bit će primijećena igra utjecaja koja se odvijala iza kulisa. Jedna osoba pokušat će zadržati kontrolu nad informacijama, ali će važna činjenica ipak izaći na vidjelo. Poslovna situacija koja je djelovala nesigurno mogla bi se okrenuti u korist Škorpiona. Novac će biti povezan s odlukom koja zahtijeva hladnu procjenu.

Zdravlje: Emocionalna intenzivnost mogla bi se prenijeti na tijelo kroz napetost ili nemiran san. Bit će pojačana potreba za povlačenjem od buke i površnih razgovora. Tijekom dana moglo bi doći do naglog oslobađanja od brige koja se dugo nosila u sebi. Nakon toga bit će osjetna znatno veća snaga.