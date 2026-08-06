Dnevni horoskop, Ribe, 06. 08. 2026.

Ljubav: Intuicijom će biti prepoznato ono što druga osoba još nije spremna izgovoriti. U partnerskim odnosima bit će pojačana nježnost, ali i osjetljivost na svaku promjenu tona ili raspoloženja. Slobodnim Ribama mogao bi se dogoditi susret koji će djelovati neobično poznato. Granica između stvarne povezanosti i idealizirane slike bit će vrlo tanka.

Posao: Kreativna ideja mogla bi dobiti konkretnu podršku ili pohvalu. Ipak, jedan dogovor ostat će nedorečen pa će biti potrebno pričekati dodatnu potvrdu. Na radnome mjestu bit će primijećeno nešto što je drugima promaknulo. Financijska situacija neće se drastično mijenjati, ali će biti najavljena mogućnost budućeg poboljšanja.

Zdravlje: Osjetljivost na atmosferu, buku i raspoloženja drugih ljudi bit će pojačana. Umor bi mogao nastati više zbog emocionalnog opterećenja nego zbog fizičkih aktivnosti. Tijekom dana bit će doživljen trenutak snažne unutarnje jasnoće. U večernjim satima bit će vraćen mir koji je prethodnih dana nedostajao.