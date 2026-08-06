Dnevni horoskop, Jarac, 06. 08. 2026.

Ljubav: Ozbiljan razgovor bit će pokrenut u trenutku kada se očekivala uobičajena svakodnevna razmjena. U partnerskim odnosima bit će postavljeno pitanje budućnosti, stabilnosti ili zajedničkih obveza. Slobodnim Jarcima mogla bi se približiti osoba koja djeluje pouzdano, ali vrlo oprezno pokazuje osjećaje. Jedna emocija bit će dokazana djelima, a ne riječima.

Posao: Odgovornost će biti povećana, no zajedno s njom bit će ojačan i profesionalni položaj. Rezultati dugotrajnog rada napokon će postati vidljivi ljudima koji donose važne odluke. Moguće je da će biti ponuđen novi zadatak koji u početku neće djelovati posebno privlačno. Kasnije će se pokazati da upravo u njemu leži mogućnost napredovanja.

Zdravlje: Tijelo bi moglo tražiti više odmora nego što će dnevni raspored dopuštati. Osjetljivost kostiju, zglobova ili kralježnice bit će pojačana nakon napornog razdoblja. Emocionalna napetost počet će se smanjivati čim bude dovršena važna obveza. Večer će donijeti osjećaj kontrole i stabilnosti.