Dnevni horoskop, Ovan, 07. 08. 2026.

Ljubav: Jedan dugo prešućivani osjećaj bit će otkriven u trenutku kada se to najmanje očekuje. U postojećim odnosima bit će probuđena strast, ali i potreba da se razjasni ono što je ostalo nedorečeno. Slobodnim Ovnovima bit će poslan zanimljiv znak od osobe čije namjere još nisu sasvim jasne.

Posao: Na poslovnom planu bit će otvorena prilika koja je ranije djelovala nedostižno. Nečiji prijedlog bit će predstavljen kao slučajnost, premda će iza njega stajati ozbiljna namjera. Financijska situacija počet će se popravljati kroz odluku donesenu prije nekoliko tjedana.

Zdravlje: Tijelo će reagirati na ubrzan ritam i nagomilanu napetost. Osjetljivost će biti primijećena u području glave, vrata ili ramena. Do kraja dana bit će vraćen osjećaj snage, osobito nakon mirnijeg poslijepodneva.