Dnevni horoskop, Ribe, 07. 08. 2026.

Ljubav: Intuicijom će biti prepoznato ono što druga osoba još ne želi priznati. U vezama će biti stvorena nježnija atmosfera, ali će jedno pitanje i dalje ostati obavijeno tajnom. Slobodnim Ribama bit će omogućen susret koji će djelovati nestvarno, kao da je već jednom bio proživljen.

Posao: Na poslovnom planu bit će potrebna veća pažnja prema detaljima i nejasnim obećanjima. Jedan kreativni prijedlog bit će prihvaćen nakon što je ranije bio zanemaren. Financijska situacija bit će poboljšana kroz pomoć, povrat duga ili neočekivanu pogodnost.

Zdravlje: Pojačana osjetljivost bit će primijećena kroz promjenjivu energiju i potrebu za povlačenjem. Stopala, limfni sustav ili san mogli bi biti pod utjecajem emocionalnih događaja. Tijekom večeri bit će vraćen osjećaj mira, a jedan snažan unutarnji dojam pokazat će se važnijim nego što se u početku činilo.