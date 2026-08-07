Dnevni horoskop, Vaga, 07. 08. 2026.

Ljubav: Jedna romantična situacija bit će obojena tajanstvenim pogledima i neizgovorenim očekivanjima. U postojećim vezama bit će ponovno uspostavljena ravnoteža nakon razdoblja emotivne udaljenosti. Slobodnim Vagama bit će pružena prilika da upoznaju osobu čija će ih smirenost odmah privući.

Posao: Poslovni razgovor bit će vođen diplomatski, ali će u pozadini postojati borba za utjecaj. Vaše mišljenje bit će prihvaćeno tek nakon što se pokaže da druga rješenja nisu dovoljno učinkovita. Moguć je manji financijski dobitak ili povrat ranije uloženog novca.

Zdravlje: Osjetljivost će biti prisutna u području bubrega, kože ili donjeg dijela leđa. Unutarnja napetost bit će prikrivena ugodnim ponašanjem, ali će je tijelo ipak registrirati. Pred kraj dana bit će postignut mir koji je tijekom jutra djelovao teško dostižan.