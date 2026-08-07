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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 07. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 07. 08. 2026.
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Ljubav: Vaša privlačnost bit će posebno naglašena i teško će ostati neprimijećena. U vezama će biti pokrenuta tema koja bi mogla izazvati ljubomoru, ali i obnoviti strast. Slobodnim Lavovima bit će upućen kompliment iza kojeg će se skrivati mnogo ozbiljnije zanimanje.

Posao: Jedan vaš potez bit će promatran s većom pažnjom nego što se čini. Autoritet će biti potvrđen kroz situaciju u kojoj će drugi očekivati da preuzmete glavnu ulogu. Novčani dobitak ili povoljna ponuda mogli bi biti povezani s ranijim poznanstvom.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali bi mogla biti potrošena brže nego što se očekuje. Srce i kralježnica bit će osjetljiviji na pretjeran napor i napetost. U drugom dijelu dana bit će osjetan porast vitalnosti i boljeg raspoloženja.

Dnevni Horoskop Lav

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