Dnevni horoskop, Lav, 07. 08. 2026.

Ljubav: Vaša privlačnost bit će posebno naglašena i teško će ostati neprimijećena. U vezama će biti pokrenuta tema koja bi mogla izazvati ljubomoru, ali i obnoviti strast. Slobodnim Lavovima bit će upućen kompliment iza kojeg će se skrivati mnogo ozbiljnije zanimanje.

Posao: Jedan vaš potez bit će promatran s većom pažnjom nego što se čini. Autoritet će biti potvrđen kroz situaciju u kojoj će drugi očekivati da preuzmete glavnu ulogu. Novčani dobitak ili povoljna ponuda mogli bi biti povezani s ranijim poznanstvom.

Zdravlje: Energija će biti snažna, ali bi mogla biti potrošena brže nego što se očekuje. Srce i kralježnica bit će osjetljiviji na pretjeran napor i napetost. U drugom dijelu dana bit će osjetan porast vitalnosti i boljeg raspoloženja.