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Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 07. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Blizanci, 07. 08. 2026.
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Ljubav: Jedan razgovor promijenit će način na koji se promatra bliska osoba. Bit će izgovorene riječi koje su dugo bile pažljivo skrivane iza šale i ležernosti. Slobodnim Blizancima bit će omogućeno zanimljivo poznanstvo preko posla, prijatelja ili društvenih mreža.

Posao: Bit će primljena vijest koja će ubrzati planove i unijeti novu dinamiku u radni dan. Nečija pogreška mogla bi biti pripisana vama, ali će istina ubrzo biti razjašnjena. Dodatna zarada bit će povezana s komunikacijom, pisanjem ili kratkim angažmanom.

Zdravlje: Mentalna aktivnost bit će pojačana, zbog čega će opuštanje biti otežano. Moguća je osjetljivost živčanog sustava i nemiran san. Kasnije tijekom dana bit će pronađen način da se misli uspore i unutarnji nemir ublaži.

Dnevni Horoskop Blizanci

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