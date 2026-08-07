Dnevni horoskop, Rak, 07. 08. 2026.

Ljubav: U emotivnom odnosu bit će probuđena potreba za većom bliskošću i sigurnošću. Jedna partnerova reakcija otkrit će više nego što će biti izgovoreno riječima. Slobodnim Rakovima bit će vraćena nada kroz susret s osobom koja djeluje poznato, iako se pojavljuje prvi put.

Posao: Na poslu će biti potrebno suočavanje s obvezom koja se već neko vrijeme odgađa. Nakon početne nelagode bit će pronađeno rješenje koje će donijeti veliko olakšanje. Financijski planovi bit će promijenjeni zbog nepredviđenog, ali korisnog troška.

Zdravlje: Promjene raspoloženja bit će povezane s umorom i nedostatkom kvalitetnog odmora. Osjetljivost želuca mogla bi se pojaviti nakon stresnog razgovora. Predvečer će biti vraćena emocionalna stabilnost i osjećaj unutarnje zaštićenosti.