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Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 07. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Jarac, 07. 08. 2026.
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7.8.2026.
0:01
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Ljubav: U emotivnom odnosu bit će srušen jedan zid koji se dugo gradio. Partner će pokazati ranjivost koja će promijeniti dosadašnju dinamiku. Slobodnim Jarcima bit će približena ozbiljna osoba čije će namjere biti otkrivene postupno, ali vrlo uvjerljivo.

Posao: Odgovornost koju su drugi izbjegavali bit će povjerena upravo vama. Rezultati ranijeg rada bit će predstavljeni pred osobama koje mogu utjecati na vaš daljnji položaj. Financijska stabilnost bit će ojačana kroz dogovor koji na početku nije djelovao osobito značajno.

Zdravlje: Umor bi mogao biti osjećan u kostima, zglobovima ili kralježnici. Tijelo će tražiti sporiji ritam nakon razdoblja pojačanih obveza. Do večeri će biti vraćen osjećaj kontrole, a unutarnja napetost bit će znatno smanjena.

Dnevni Horoskop Jarac
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