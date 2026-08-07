Dnevni horoskop, Vodenjak, 07. 08. 2026.

Ljubav: Neočekivana promjena bit će unesena u ljubavni život. U vezama će biti pokrenut razgovor o slobodi, povjerenju ili planovima koji odstupaju od uobičajenih obrazaca. Slobodnim Vodenjacima bit će poslana poruka od osobe koja se dugo nije usuđivala pokazati zanimanje.

Posao: Jedna originalna ideja bit će dočekana s početnom sumnjom, ali će ubrzo privući pravu pažnju. Promjena plana mogla bi se dogoditi u posljednjem trenutku i otvoriti povoljniji smjer. Novac će pristizati kroz nekonvencionalan posao, digitalni projekt ili suradnju na daljinu.

Zdravlje: Živčani sustav bit će osjetljiv na previše informacija i iznenadne promjene. Moguća je napetost u listovima, gležnjevima ili cirkulaciji. Osjećaj rasterećenja bit će postignut nakon neočekivanog, ali ugodnog obrata u večernjim satima.